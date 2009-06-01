МЗС підтверджує інформацію про тортури щодо українських моряків

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про застосування сомалійськими піратами фізичного впливу на українців - членів екіпажу судна «Аріана».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зауважив, що після появи в ЗМІ інформації про застосування тортур до членів екіпажу “Аріани” Міністерство закордонних справ одержало оперативне підтвердження цієї інформації від Посольства України в Грецькій Республіці, яке підтримує постійний зв’язок з компанією – оператором судна.

«Було підтверджено, що пірати намагалися фізично впливати на членів екіпажу для активізації переговорного процесу з метою задоволення їх вимог», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи) було захоплено сомалійськими піратами 2 травня. Корабель виходив із Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої.

Власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператор – британська Seven Seas Maritime.

За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.

27 травня мати другого механіка судна Лариса МУРУГОВА заявила, що пірати катують членів екіпажу "Аріани". За словами Л.МУРУГОВОЇ, їй зателефонував син і повідомив про тортури.