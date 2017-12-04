Принц Гаррі та Меган Маркл розповіли про відвідування Букінгемського палацу

Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл в інтерв'ю телеканалу ABC розповіли про відвідування Букінгемського палацу.

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Маркл назвава королеву Великобританії Єлизавету II «неймовірною жінкою» і пораділа знайомству з нею, в той час як Гаррі зазначив реакцію королівських коргі на дівчину.

«33 роки мене на мене гавкали. Вона заходить - і абсолютно нічого!» — поділився враженнями принц.

Меган Маркл зазначила, що під час чаювання собаки лежали у неї на колінах, і це було «дуже мило».