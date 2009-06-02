Кількість потерпілих внаслідок вибуху в Ощадбанку досягла 21 особи

Кількість постраждалих внаслідок вибуху у відділенні "Ощадбанку" у Мелітополі Запорізької області досягла 21 особи, з яких 5 госпіталізовано до лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України, зазначивши, що решта людей зверталися по медичну допомогу, отримавши поранення розбитим склом.

Водночас, як повідомили у прес-центрі СБУ, у Мелітополі при міськвиконкомі створено спеціальну комісію, до складу якої увійшли керівництво відповідних підрозділів у Мелітополі та Запоріжжі.

Як повідомляють "Подробиці"з посиланням на видання "Мелітопольські новини", перед вибухом в приміщення ощадкаси зайшли двоє чоловіків з пакетами в руках. Один з них залишив пакет на вході до приміщення, другий – в самому приміщенні. Після їх відходу пролунали вибухи. Видання повідомляє про 20 постраждалих, троє з яких у тяжкому стані.

В той же час, за словами очевидців, на місце події прибувають карети швидкої допомоги, які відвезли людей в реанімацію. За словами очевидців, кількість постраждалих перевищила 30 чоловік.