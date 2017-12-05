Ілля Муромець поза законом: в Україну заборонили ввозити книжки із російськими казками про богатирів

Державний комітет із телебачення та радіомовлення відніс ряд російських казок про богатирів та історичних книжок, виданих в Росії, до списку заборонених в Україні.

Загалом 20 російських видань заборонили ввозити до країни. Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

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Причиною заборони, згідно із експертною оцінкою Держкомтелерадіо, стала "невідповідність їх змісту критеріям оцінки видавничої продукції, дозволеної до поширення в Україні".

Серед заборонених видань опинились: казки "Ілля Муромець і Соловей-розбійник: казки про російських богатирів", "Богатирські російські казки" та "Подорож на Схід спадкоємця цесаревича". Також у списку ще 17 видань про російських істориків і служителів РПЦ, та кілька наукових видань