Бруківка, шини та барикади: як проходить акція Саакашвілі під Радою (фоторепортаж)

У Маріїнському парку на світанку відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі.

Штурм був відбитий і зараз активісти зміцнюють наметове містечко. Під ВР знаходиться велика кількість правоохоронців.

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував ранковий штурм наметового містечка під Радою.

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"Вони хотіли витягнути мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній зі сплячими активістами, жорстоко побили людей", - заявив Саакашвілі.

Пізніше в поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку Саакашвілі. Самого Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями.