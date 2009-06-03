Україні та Туреччині потрібна зона вільної торгівлі

Україна і Туреччина найближчим часом мають намір приступити до формування зони вільної торгівлі між країнами.

Як повідомляли УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, домовленості про це було досягнуто сьогодні в Анкарі (Туреччина) під час зустрічі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА і державного міністра Турецької Республіки Зафера ЧАГЛАЯНА.

«Уряд України готовий до конструктивної і взаємовигідної співпраці з Турецькою Республікою, спрямованої на загальну реалізацію великих інвестиційних проектів», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН. Перш за все такі проекти пов`язані з проведенням в Україні фінальної частини європейської першості з футболу Євро-2012 – будівництво автодоріг, аеропортів, готелів.

Нагадаємо, на сьогодні Україна і Туреччина провели три раунди консультацій щодо Угоди про вільну торгівлю, останній – 20-21 травня 2009 року в Києві.

Довідка УНІАН. У 2008 році в торгівлі товарами з Туреччиною Україна мала найбільше позитивне сальдо серед всіх зовнішньоторговельних партнерів – 2 млрд. 674 млн. дол. США. Туреччина посіла друге місце (після Російської Федерації) серед основних споживачів українських експортних товарів.

За 2008 рік загальний товарообіг (товари і послуги) між Україною і Туреччиною збільшився на 41,67% і становив 6 млрд. 987,92 млн. дол., що на 2 млрд. 055,48 млн. дол. більше, ніж у 2007 році. При цьому експорт збільшився на 27,76%, або 1 млрд. 049,81 млн. дол., імпорт – на 87,36%, або 1 млрд. 005,67 млн. дол.