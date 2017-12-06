У Рівненській області поліція накрила партію бурштину на 10 мільйонів гривень

На складах у Рівненській області правоохоронці знайшли більше тонни нелегально видобутого бурштину, повідомляє прес-служба Нацполиции.

Читайте також99% українського бурштину продається нелегально - голова НацполіціїЗазначається, що протягом року правоохоронці документували численні факти незаконного видобутку бурштину на території північних регіонів області та встановили, що камені зберігалися на складах, оброблялися в підпільних цехах, а потім експортувалися за межі країни.

"У вівторок правоохоронці провели санкціоновані обшуки на складах і в підпільних цехах на території Рівного, Рівненського та Сарненського районів. Під час слідчих дій було вилучено більше тонни обробленого і необробленого бурштину різної фракції, мотопомпи та пристосування для видобутку бурштину", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого матеріалу перевищує 10 млн грн.

Також у поліції кажуть, що під час обшуку на одному з об'єктів вони знайшли сумнівні документи, що свідчать про, нібито, імпорті бурштину з країн Азії. Однак оброблені камені точно були українського походження і відправлялися за кордон.

Поліція почала розслідування.