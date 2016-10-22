У Києві правоохоронці вилучили понад 118 кг нелегального бурштину

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

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«У ході оперативного відпрацювання інформації ДКР СБ України прокуратурою Київської області спільно зі слідчими СБУ в м. Києві та області проведено огляд місця події в Оболонському районі столиці, під час якого вилучено 118 кг 200 гр каміння коричневого кольору, ззовні схожого на бурштин, грошові кошти у сумі 9260 доларів США, мобільні телефони та ваги», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, встановлено, що вказане каміння громадянин України придбав у Рівненській області з метою подальшого його продажу до Китайської Народної Республіки.

На даний час встановлюються обставини справи щодо походження «сонячного каміння», додали у прес-службі.