На Житомирщині правоохоронці знову попередили незаконний видобуток бурштину. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, впродовж останніх кількох днів лісова охорона Словечанського лісового господарства спостерігала за переміщенням в зоні діяльності цього лісгоспу автомобіля, який був незнайомий місцевим жителям.

Як виявилося, в ніч з 6 на 7 листопада у лісовому масиві Сирницького лісництва незнайомці у сховку приховали обладнання для добування бурштину.

Туди направилася рейдова бригада з працівників поліції та лісової охорони Словечанського лісгоспу.

У схованці вони знайшли мотопомпу, 4 пожежні рукави та 5 труб. Наразі усе це обладнання вилучили працівники Овруцького відділення поліції.

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Минулого тижня прес-служба Житомирського облуправління лісомисливського господарства вже повідомляла про те, що близько 250 осіб, переважно мешканці сіл Олевського району, проводять незаконне видобування бурштину у Тепеницькому лісництві Білокоровицького лісгоспу.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині лісівники почали рахувати збитки від знищення лісових насаджень копачами бурштину.