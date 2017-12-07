Ризики авторитаризму і ступінь агресивного невдоволення: соціолог оцінив настрої в українському суспільстві

Соціолог Євген Головаха міркує про ризики авторитаризму в сучасній Україні, оцінює ступінь агресивного невдоволення співгромадян владою і потім називає цінності, які як і раніше залишаються загальними для українців та росіян. Про це пишеться в матеріалі журналу "Новий час".

Таким чином, головними тенденціями і ризиками в сьогоднішньому українському соціумі він назвав:

1. У суспільстві накопичилося багато агресивного невдоволення, і в той же час ми бачимо, що протести біля Верховної ради не мобілізували людей масово.

2. В країні багато людей, які здатні вивести тисячу чоловік на акції протесту під парламент.

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3. Напередодні президентських виборів ми бачимо величезну кризу довіри до реальних кандидатів.

4. В Україні зростає кількість активних громадян. З'явилися локальні громадські об'єднання та цивільний контроль на місцях.

5. Протестні настрої — це сигнал політикам: якщо ви будете вести себе так само, як зараз, то не отримаєте електоральної підтримки.

6. Однією із головних проблем держави сьогодні українці називають корупцію.

7. Процес емансипації України від Росії йде, але за останній рік він сповільнився.

8. Мовні питання завжди гальванізують проросійські настрої в країні.

Також соціолог висловив свою думку щодо українсько-російських відносин, озвучивши кілька ключових тез: з деякими пунктами закону про освіту ми теж сильно поквапилися, переважання матеріальних цінностей над постматеріальными все ще зближує Україну із Росією, точок неповернення в ситуації з окупованими Кримом або Донбасом не існує.

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