Рада заборонила неплатникам аліментів виїжджати з України, полювати і керувати автомобілем

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 294 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови: про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та про встановлення тимчасового обмеження для нього у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Також передбачено встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Крім того, законом визначено випадки, коли тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано.

Законом встановлюється, що несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт строком від 120 до 240 годин.

Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років.

У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом. Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює 15 годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати 15 діб.

Закон було ухвалено з низкою озвучених з голосу поправок та з подальшим техніко-юридичним редагуванням. Зокрема, згідно з озвученими поправками, з тесту законопроекту вилучається положення, згідно з яким той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання щодо місця проживання, перебування дитини, місця і форми навчання, отримання дитиною медичної допомоги, оздоровлення.

Водночас, оскільки про такі поправки до цієї ж статті не йшлося, то чинним лишилося положення, згідно з яким той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України: на строк, що не перевищує одного місяця; на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім низки пунктів.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться відкритий реєстр неплатників аліментів. За словами міністра юстиції, дані про несумлінних батьків будуть розміщені на офіційному сайті Мін'юсту.