Ющенко про дітей, усиновлення та матерів-героїнь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає суттєвий прогрес у справі вирішення проблем сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування .

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на прес-конференції у Луганську після відвідання дитячого будинку сімейного типу.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що на сьогодні в Україні зареєстровано 103 тисячі дітей-сиріт, з яких 31 тисяча можуть бути усиновлені, а 63 тисячі перебувають під опікою. Він звернув увагу на суттєвий прогрес у справі усиновлення у першому кварталі 2009 року.

За цей період було усиновлено 1020 дітей, що на 30% більше, ніж у першому кварталі 2008 року.

Президент також звернув увагу на те, що більше половини з цих усиновлених - старші 6 років.

Говорячи про дитячі будинки сімейного типу, Президент зазначив, що у першому кварталі цього року їх було створено на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Це найкращий приріст за останні 17 років по цій формі виховання», - наголосив Президент.

Він також вказав на те, що за перші три місяці цього року збільшилася кількість родин, які погодилися взяти на виховання ВІЛ-інфікованих дітей. В.ЮЩЕНКО висловив особливу вдячність людям, які пішли на цей «моральний, державний прекрасний крок».

Президент переконаний, що політика держави щодо сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безперечно, має бути популяризована у суспільстві, яке має бути поінформовано про кроки, що здійснюються для забезпечення повноцінного життя таких дітей. «Переконаний, ми говоримо тут не тільки про гуманізм, а й повертаємо національну традицію багатодітних родин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що 2009 року ним було підписано низку указів про присвоєння звання матері-героїні 12 тисячам жінок.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що всі гілки державної влади повинні діяти синхронно та злагоджено з метою впровадження ефективної соціальної політики.