Профільний комітет ВР припускає зрив опалювального сезону

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Олександр ПОПОВ заявляє про загрозу зриву опалювального сезону 2009-2010 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на комітетських слуханнях, присвячених підсумкам проходження опалювального сезону 2008-2009 років і підготовці до роботи в зимових умовах 2009-2010 років.

«Ми маємо реальну загрозу ненормального входження в наступний опалювальний сезон 2009-2010 років», - сказав О.ПОПОВ.

На думку народного депутата, серед проблем, які необхідно вирішити на державному рівні, - фінансова спроможність споживачів оплачувати житлово-комунальні послуги, фінансово-економічний і технічний стан підприємств ЖКГ, а також наявність енергоресурсів.

О.ПОПОВ зазначив, що 2008 року збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги на 30% призвело до того, що в середньому в Україні на 20% зменшилися платежі за ЖКП.

«У нас ситуація на цей рік складається таким чином, що я упевнений, що зростання тарифів буде не меншим, аніж воно було минулого року», - додав він.

За словами заступника голови комітету, місцеві бюджети, які й так приймалися зі значним дефіцитом, цього року вже вичерпали ліміти на оплату житлово-комунальних послуг.

«Це означає, що лікарні, дитячі садки, навчальні заклади в наступному опалювальному сезоні просто не матимуть можливості фінансувати такі витрати», - пояснив він.

О.ПОПОВ вважає, що для виходу з такої ситуації потрібно терміново внести зміни в проект бюджету, де збалансувати витрати на оплату житлово-комунальних послуг у бюджетній сфері.

Він додав, що реалізація постанови про спрямування 2 млрд. грн. субсидій на погашення різниці в тарифах сьогодні стримується обов`язковою наявністю серед документів схем теплопостачання міст, які розроблені не в усіх населених пунктах.

Народний депутат нагадав, що 2008 рік житлово-комунальне господарство закінчило зі збитками в 1,6 млрд. грн., а за перший квартал ц.р. ці збитки становили 800 млн. грн.

Водночас кредиторська заборгованість галузі становить близько 10 млрд. грн., з яких на сьогодні борги за всі роки незалежності України за спожитий газ становлять 4,5 млрд. грн., і лише цього року - 3,2 млрд. грн.