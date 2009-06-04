Абонентам дозволять залишати номер при зміні оператора зв’язку?
ВР хоче розширити перелік послуг
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг».
Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект проголосував 301 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом пропонується збільшити перелік та розширити доступ до послуг, які надаються всіма операторами телекомунікацій.
Зокрема, пропонується надати абонентам право залишати у користуванні наданий їм абонентський номер при переході від одного оператора зв’язку до іншого.
Окрім того, законопроектом передбачається зобов’язати операторів, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, надавати послуги національного роумінгу, а також доповнити чинний Закон "Про телекомунікації" визначеннями спеціальних термінів ("абонентський номер", "збереження абонентського номеру", "національний роумінг").