Сьогодні на міжбанку спіткнувся євро

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку без змін.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6075/7,6275 грн./дол., на 12.00 звузився спред – 7,6135/7,6210 грн./дол. На час закриття цінові рівні підвищились до 7,6150/7,6220 грн./дол.

Національний банк України на ринок не виходив через відсутність бажаючих працювати за заявленими курсами.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2470/0,2480 грн./рубль, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2470/0,2477 грн./рубль. На час закриття торгів ціни знизились – 0,2468/0,2476 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становить 30,8650 рублів за долар (+0,2150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4270/1,4272 дол./євро, а на 15.30 знизились до 1,4087/1,4089 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8125/10,8505 грн./євро, на 12.00 ціни встановилися на рівні 10,8160/10,8380 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні пішли вниз – 10,7730/10,7880 грн./євро.