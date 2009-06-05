Юрій Луценко очолив міліціонерів СНД

Голова МВС України Юрій Луценко очолив Раду міністрів внутрішніх справ країн СНД. Повноваження керівника українському міністрові передав його російський колега Рашид Нургалієв на засіданні Ради в Лівадійському палаці (Ялта) і привітав колегу. "Упевнений, як голова ви продовжите курс на всебічне зміцнення і співпрацю органів внутрішніх справ і урядів по всіх напрямках оперативно-службової діяльності", - сказав Нургалієв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ялті міністри внутрішніх справ країн-учасниць СНД підписали міждержавну програму боротьби зі злочинністю. Підписання документу відбулось в рамках Ради міністрів внутрішніх справ, у якому взяли участь керівники 10 силових відомств країн Співдружності.

Під час церемонії підписання Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогоднішнє зібрання ще раз продемонструвало спільні позиції правоохоронних відомств країн СНД стосовно прийняття рішень, спрямованих на протидію злочинності.

За його словами, міждержавна програма передбачає розширення співпраці у спільних профілактичних заходах в протидії новим формам злочинів, пов’язаних з використанням інформаційних технологій, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми.

Також документом передбачено підвищити ефективність функціонування Спеціалізованого банку даних Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД, додав Ю.ЛУЦЕНКО.