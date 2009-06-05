Світові ціни на нафту значно підвищилися

01:25, 05 червня 2009
Суспільство
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Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 4 червня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в липні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 68,71 (+2,83) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 68,57 (+2,45) дол./бар.

 

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