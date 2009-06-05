Сьогодні Ющенко проведе засідання РНБО

Тема - енергетика

5 червня, о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основне питання, винесене на засідання, – розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів у рамках реалізації Енергетичної стратегії України. Після завершення РНБО планується брифінг учасників засідання.

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