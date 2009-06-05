Експерт: з урядового мораторію на перевірки бізнесу - мало користі

Під мораторій на планові і позапланові перевірки бізнесу органами держконтролю до кінця 2009 р., що його ухвалив Кабінет Міністрів України 21 травня, потрапляє невелика кількість підприємств.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив шеф-редактор журналу «Бухгалтер», член ради Союзу бухгалтерів України Олександр КІРШ.

«Під виняток потрапляють ті підприємства, в яких річний оборот становить більш як 500 тис. грн., тобто практично всі підприємства не потрапляють під мораторій на перевірки», - відзначив він.

За словами голови комісії з питань зв`язків з громадськістю і міжнародних зв`язків ради Союзу аудиторів України Тетяни ЗАЦЕРКОВНОЇ, на сьогодні в Україні перевірки бізнесу врегульовано законодавчо. Водночас уряд прийняв постанову про мораторій на перевірки всіх держорганів контролю, окрім Державної податкової служби. Проте, коли на підприємство приходить перевірка, відзначила вона, то керується не постановою, а законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Кабінет Міністрів України ввів мораторій на планові і позапланові перевірки підприємців усіма органами державного контролю, включаючи податківців і митників, до кінця поточного року.

Мораторій на проведення державними органами контролю планових і позапланових перевірок підприємств до кінця року не розповсюджується на підприємства, чия діяльність має високий ступінь ризику.