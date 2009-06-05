Медведєв порівняв вихід з кризи з трьома буквами

Світова економіка виходитиме з кризи за однією з трьох моделей, які можна порівняти з літерами V, W і L. Про це в інтерв`ю газеті "Коммерсант" розповів президент Росії Дмитро Медведєв.

За словами президента РФ, V-модель полягає в тому, що світ виходитиме з кризи різко, так само, як до неї потрапив. W-модель припускає після періоду відновлення ще один спад. Якщо ж економіка розвиватиметься за L-моделлю, то тоді вихід з кризи займе багато часу і буде поступовим. Медведєв не уточнив, за якою з цих трьох моделей, на його думку, проходитиме процес виходу з кризи.

Президент РФ підкреслив, що не підтримує тих експертів, які вважають, що дно кризи вже досягнуте. "Якби від цього залежав реальний стан справ, я готовий був би підписати указ про те, що дно кризи досягнуте, ми на ньому стоїмо", - пожартував Дмитро Медведєв.

Президент РФ також відзначив, що глобальна фінансова криза виявилася масштабнішою, ніж це припускали економісти в усьому світі. Проте, зараз ситуація у світовій економіці краща, ніж прогнозувалося в кінці минулого року і на початку 2009 року.

Лента.ру