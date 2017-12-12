Президент подякував військовим 95-ої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за віддану службу

Президент Петро Порошенко подякував військовослужбовцям 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за віддану службу. Про це він написав у Facebook.

Президент нагадав, що сьогодні - 25-та річниця створення 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Саме житомирські десантники під керівництвом генерал-лейтенанта Михайла Забродського у серпні 2014 року здійснили найдовший у новітній воєнній історії рейд у тил ворога. Дякую воїнам за віддану службу!», - зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, 95-та окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ дислокується у Житомирі. Десантники цієї бригади беруть активну участь в антитерористичній операції на сході України.