До Дня Збройних Сил у Житомирському військовому інституті привітали особовий склад та відкрили експозицію про АТО

Сьогодні з нагоди Дня Збройних Сил України у Житомирському військовому інституті привітали особовий склад та відкрили експозицію про антитерористичну операцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, участь у заході узяли військовослужбовці, курсанти та викладачі Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Із Днем Збройних Сил України присутніх привітали голова облдержадміністрації Ігор Гундич, секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж, керівництво інституту.

Військові отримали відзнаки від очільників області та міста, а також пройшлися урочистим маршем.

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У вітальному слові Гундич подякував військовослужбовцям за особистий внесок у розвиток технічних бойових розробок.

«Ви вкладаєте максимум сил, аби українська армія «йшла в ногу з часом», а ваші технічні розробки приносили користь у формуванні обороноздатності нашої країни, підвищенні бойових можливостей Збройних Сил. Від вас виходять військові фахівці-професіонали своєї справи», - підкреслив він.

Гундич також нагадав, що сьогодні Житомирщина – край героїв, військовослужбовців 95-ї десантно-штурмової, 26-ї артилерійської, 30-ї механізованої бригад, а також 199-го навчального центру.

З нагоди свята у військовому інституті в оновленому музеї також відкрили експозицію, присвячену участі військових Житомирщини в антитерористичній операції.

Гості оглянули музей та експозицію, де представлені предмети та фото із зони бойових дій: військове спорядження, обереги, документи, особисті речі учасників подій, залишки зброї, тощо.

В музеї також розміщено фотопортрети військовослужбовців - Героїв України та полеглих на сході України житомирян.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирі також відбулися урочистості до Дня Збройних Сил.