Охоронцю Димінського пред'явлені звинувачення у приховуванні злочину - Геращенко

Із охоронця Петра Димінського зняті звинувачення в скоєнні смертельної ДТП і пред'явлені звинувачення у приховуванні злочину.

Про це повідомив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко на сторінці в Facebook.

"З охоронця Петра Димінського Андрія Борща, який невдало намагався взяти на себе відповідальність за свого шефа, зняті звинувачення в скоєнні смертельної ДТП. Замість цього йому пред'явлені звинувачення за ст. 396 ККУ "Приховування злочину", - написав Геращенко.

Геращенко додав, що охоронець Димінського знав, хто скоїв цей злочин і свідомо приховував це від суду і слідства. "Тепер за це доведеться відповідати за Законом", - підсумував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

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За словами генпрокурора Юрія Луценка, чоловіка, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було, він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо.

27 жовтня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського завершено всі ДНК-дослідження всіх учасників події.

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви матері Наталії Тріли Марії Тріли, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

Сьогодні, 12 грудня, у поліції повідомили, що 7 грудня слідчі оголосили підозру ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу винуватцеві цієї ДТП.

Слідством встановлено, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість зібрано достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа.