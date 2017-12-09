Мати загиблої у ДТП за участі авто бізнесмена Димінського відмовилася від претензій – адвокат

Мати загиблої влітку Наталії Тріли заявила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП за участі автомобіля бізнесмена Петра Димінського, та відсутність претензій у справі.

Читайте також У поліції повідомили про завершення всіх ДНК-досліджень у справі ДТП із ДимінськимПро це йдеться у заяві Марії Тріли від 8 грудня, адресованій слідчому і прокурору у відповідному кримінальному провадженні, фотокопію якої оприлюднив у Facebook адвокат охоронця Димінського Андрія Борща Віктор Василюк.

«Збитки, спричинені дорожньо-транспортною подією, що мала місце 18 серпня 2017 року за участі Тріли Н. Є., відшкодовані повністю. Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною дорожньо-транспортною подією не маю, що засвідчую своїм підписом», – зазначається у заяві.

Також у документі жінка інформує, що відкликала довіреності, видані нею третім особам на представництво її інтересів у судах та інших органах, стосовно цього ДТП.

Коментуючи розміщення фотодокументу, адвокат зазначив: «Сьогодні нарешті вдалося вибачитись перед мамою дівчини, яка загинула в ДТП 18 серпня 2017 в Львівський області».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

23 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, необхідно провести низку слідчих дій.

Він також стверджував, що «чоловіка, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо».

Крім того, Луценко повідомляв, що Димінський не співпрацює зі слідством.

27 жовтня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у справі резонансного ДТП за участі автомобіля бізнесмена Димінського завершено всі ДНК-дослідження всіх учасників події.