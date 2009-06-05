У Києві викрили групу квартирних шахраїв

Співробітники столичної міліції викрили 23 особи, які за підробленими документами продавали у новобудовах в Києві чужі квартири.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, шахраї настільки якісно підробляли документи на нерухомість, що навіть нотаріуси під час оформлення процедури купівлі-продажу не могли відрізнити підробку від справжнього документа.

Як зазначили в ЦГЗ, на сьогодні вже встановлено 7 фактів продажу квартир групою шахраїв. “Ріелтори” знаходили оголошення про продаж або оренду житла, а потім розміщували в Інтернеті свої оголошення.

Співробітники столичної міліції звертаються до всіх громадян, які могли стати жертвами шахраїв, звертатися до міліції.

Іншим громадянам, яким щось відомо про цю групу, фотографії членів якого розміщено на офіційному сайті столичної міліції (www.militia.kiev.ua), повідомити про їхнє знаходження, оскільки, за наявною інформацією, всі вони також діяли за підробленими паспортами.