У Києві з аншлагом пройшов другий концерт американської співачки LP (фото, відео)

У Києві ввечері 12 грудня в Палаці спорту пройшов концерт Лаури Перголіцці. LP приїхала до столиці України вдруге за рік.

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Перший концерт в Києві співачка дала 27 червня в Stereo Plaza. Там вона зібрала аншлаг. І ось LP знову в українській столиці, але на цей раз у Палаці спорту. І знову зал був повний.

На розігріві у співачки виступив ексцентричний британський дует Bloom Twins, що створює музику в стилі дарк-поп. Дует, що складається з сестер-близнят, українок Анни і Соні Купрієнко, виконав кілька своїх англомовних композицій, а також пісню Не питай групи Океан Ельзи.