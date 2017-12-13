Родина жертви жахливої ДТП у Харкові вимагає судити Зайцеву за статтею "вбивство"

Сім'я загиблого в страшній аварії в центрі Харкова Олександра Євтєєва просить правоохоронців розслідувати інцидент як "умисне вбивство".

Про це мати хлопця повідомила журналістам на суді щодо обрання запобіжного заходу Олені Зайцевій, передає NewsRoom.

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На думку сім'ї Євтєєвих, 20-річна водійка автомобіля Lexus - головна винуватиця того, що сталося, і зараз прагне пом'якшити свою провину. У зв'язку з цим вони звертаються до правоохоронців з проханням змінити кваліфікацію кримінального провадження.

"Всі батьки вважають, що це була не ДТП, а умисне вбивство. Якщо Зайцева знала, що приймає препарати й робить це протягом десяти років після тієї аварії, так навіщо ж вона сідала за кермо? Отже, вона знала, що може цим вбити людей", - обурюється Світлана Євтєєва.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП та заявила, що готова понести покарання, призначене судом. Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.