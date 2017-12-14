Україну накрила епідемія вегетаріанства - ЗМІ

Кількість українців, які відмовилися від м'яса, в основному успішних молодих людей, досягла 2 мільйонів і продовжує зростати. Про це пише у свіжому номері журнал Новое время.

Згідно з онлайн-гідом для вегетаріанців Happy Cow, де значаться всі вегетаріанські кафе і ресторани світу, в Україні зараз понад 40 закладів такої спрямованості. Більша частина з них (20) відкриті в Києві, 6 - у Львові, по 4 - в Одесі та Харкові, 3 - у Дніпрі.

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Ольга Насонова, президент Асоціації ресторанів України, підтверджує тенденцію цифрами: тільки в столиці за останні три роки кількість закладів для вегетаріанців зросла втричі. При цьому вегетаріанські страви не просто широко представлені в меню звичайних ресторанів, а часто мають особливу позначку або зібрані в окремий розділ.

Пропозиція з'явилося у відповідь на попит. Згідно з даними зоозахисної організації Відкриті клітини, за замовленням якої в 2017 році провів дослідження КМІС, в Україні загальне число вегетаріанців досягло 2 млн - 5% населення країни. І, схоже, це не межа: у деяких країнах Західної Європи сьогодні кожен десятий - вегетаріанець.

Як в Україні, так і на Заході головною рушійною силою тренда виступає молодь, яку мотивує прагнення бути модним, вічно молодим і не їсти ближніх.

"Якщо в 70-ті роки [в моді] був секс, наркотики, рок-н-рол, то зараз - фітнес, мюслі, смузі", - зазначила вона.

У свою чергу самі вегетаріанці серед причин відмови від їжі тваринного походження далеко не завжди називають моду. Одні вважають свою дієту життєвою позицією, що припускає ненасильницьке ставлення до навколишнього середовища, а інші переконані, що відмова від м'яса - це ще і можливість виглядати краще і жити довше.

"Це не мода, це - дух часу", - уточнює Рудольф Краєвський, співвласник мережі громадського харчування Vegano Hooligano (українці могли помітити його в кліпі Океану Ельзи "Не йди").

Бізнес Краєвського починався вдома на кухні. Будучи професійним режисером, заради заробітку він знімав рекламні ролики за замовленням київського рекламного агентства BelkaStrelka, а заради задоволення - готував для співробітників агентства веганські ланчі. Коли слава про корисну і смачну їжу Краєвського вийшла за межі офісу, він змінив професію - став веган-кухарем і бізнесменом в одній особі, відкривши точку швидкого харчування Vegano Hooligano.

За шість років бізнес розрісся до мережі з чотирьох кафе, а також включає в себе сервіс з доставки готових страв і веганских товарів через інтернет.

Зростає і кількість людей, готових свідомо обмежувати свій раціон. Знавці поділяють їх на декілька груп, в першу чергу виділяючи вегетаріанців, які, крім овочів і фруктів, їдять яйця та молочні продукти; веганів, що споживають їжу виключно рослинного походження; і сироїдів, меню яких складається тільки з сирих овочів і фруктів. Також називають флекситарианцев - їх кількість в силу демократичності меню останнім часом особливо швидко зростає: флекситаріанці хоч і дотримуються вегетаріанської дієти, іноді дозволяють собі м'ясо, а частіше - рибу.

Світлана Фус, дієтолог, експерт телепроекту "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ, стверджує, що, виключаючи з раціону м'ясні продукти, люди позбавляють себе білка, а це фундамент для організму. Тому важливо знаходити йому рослинну заміну: бобові - квасоля, сочевиця, нут, а також цілісні крупи - гречку, пшоно, кіноа. І якщо класичне вегетаріанство, коли в раціоні залишаються молочні продукти і риба, побоювань для здоров'я не представляє, то веганство і сироїдіння вимагають набагато більш значущих зусиль, щоб домогтися збалансованого харчування.

Тим часом вегетаріанство йде по світу семимильними кроками. Наприклад, якщо в 2006 році в Британії налічувалося 150 тис. людей, що дотримуються виключно рослинної дієти, то в 2016-му їх стало вже 542 тис.

Лідером європейського вегетаріанства вважається Німеччина. За даними дослідницького агентства Mintel, майже кожен п'ятий веганські продукт у світі родом з Німеччини. Берлін, який заслужив славу одного з найбільш сучасних і космополітичних міст у світі, тепер все частіше називають "раєм для веганів". У цілому в Німеччині близько 60 веганских ресторанів. Для порівняння: у Парижі - 24, а в Лондоні - 40.

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