Правда один раз з десяти: експерти назвали топ українських політиків-брехунів

Журналісти видання "Новое время" і експерти факт-чекингового проекту VoxCheck склали рейтинг українських політиків за кількістю неправдивих заяв. Місце в рейтингу визначається сумарною часткою неправдивих, маніпулятивних або гіперболізованих заяв.

В ході дослідження експерти щодня відстежували виступи українських політиків і зібрали 424 цитати політиків, кожна з яких містить фактаж - дані, статистику, затвердження, які можна перевірити на основі публічних даних. У рейтинг увійшли 15 політиків, які зробили подібні заяви у вересні - жовтні.

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Отже, перше місце в рейтингу зайняла Юлія Тимошенко. 91% висловлювань лідера фракції "Батьківщина" були неправдивими, маніпулятивними або гіперболізованими. За два місяці VoxCheck зібрав 46 фактичних цитат Тимошенко, які можна перевірити. З них лише чотири були правдивими - це менше 10 %.

"Взяти правильну статистику і перекрутити її до невпізнання - улюблений риторичний прийом лідера Батьківщини. Вона або опускає частина інформації, або підміняє поняття, або ж завищує-занижує оцінку. Або ж некоректно порівнює дані", - відзначають експерти.

За Тимошенко йде лідер партії "За життя" Вадим Рабинович з 86%. Замикає трійку співголова фракції "Оппоблока" Юрій Бойко з 84%.

Також у першу десятку увійшли нардеп Дмитро Добродомов, Андрій Лозовий, Сергій Соболєв, Ярослав Москаленко, а також мер Львова Андрій Садовий і одіозний політик Міхеїл Саакашвілі.

При цьому в топ-5 депутатів, які озвучують відверту брехню увійшли Вадим Рабинович, Олег Березюк, Ярослав Москаленко, Олександр Вілкул, Дмитро Добродомов і Сергій Соболєв.

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