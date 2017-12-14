Закарпатське Ельдорадо: журналісти розповіли про життя прикордонного села, населеного контрабандистами і заробітчанами

Невелике село Нижня Апша в Закарпатті на кордоні з Румунією виглядає як елітне котеджне селище під Києвом, забудований розкішними особняками. Як пише видання "Новое время", все це досягається завдяки підприємливості місцевих людей, які будують собі палаци за рахунок заробітчанства і контрабанди.

У селі згідно перепису живе 3,8 тис. осіб, майже 98 % - етнічні румуни. При цьому не дивлячись на безліч розкішних будинків, людей на вулицях мало: все працездатне населення - на заробітках. Причому це дуже різні заробітки - від будівельних робіт в далекому і близькому зарубіжжі до особливої "роботи" на самому кордоні.

Здебільшого жителі села їздять на заробітки в Росію. Але майже кожний другий працює в Європі - у Чехії, Угорщині, Італії.

"Там і заробляють гроші на гарні будинки", - зазначає місцевий житель Василь Йовди.

Робота № 1 для апшинців - це все, що пов'язане з будівництвом. Деякі місцеві бригади примудряються діставатися навіть Канади, працюючи там на будівництвах за наймом. Але є серед місцевих і ті, хто спеціалізується на сільськогосподарських роботах, - такі прибирають урожай в Росії: у Ростовській області, Ставропольському і Краснодарському краях РФ.

При цьому заробітки жителів Нижньої Апши не завжди легальні. Так, один житель села на правах анонімності зізнався, що його сусіди досі виготовляють великими партіями підроблений закарпатський коньяк.

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Крім того, місцевий житель по секрету розповів, що в селі виробляють "румунську" меблі, а також кави, яку продають на ринок під відомими марками.

А ще апшинцев годує межа. Але розповідати про це ніхто з них не хоче навіть на умовах анонімності.

Крім того, ще донедавна в селі працювали цехи з випуску джинсів і ременів. І все це теж було підробками відомих світових брендів.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

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