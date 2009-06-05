Кабмін скасував постанову про платні послуги для студентів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому екстреному засіданні скасував раніше ухвалену постанову про платні послуги для студентів у вищих навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

«Платні послуги скасували повністю», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України прийняв 14 квітня 2009 року постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади).

У свою чергу Національна студентська спілка надіслала першим особам держави листи, які підписали більш як 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня про розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

8 травня Тимошенко висловила обурення "трактуванням", а в.о. міністра фінансів Ігор Уманський нагадав, що логіка попереднього урядового рішення полягала не в тому, щоб дозволити вузам брати гроші зі студентів, а в тому, щоб дозволити навчальним закладам заробляти, здаючи в оренду, наприклад, територію тенісних кортів у вільний від навчання час.