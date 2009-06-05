Відновлення експорту електроенергії до Білорусі блокується через позицію Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), повідомило УНІАН джерело в Міністерстві палива й енергетики України.

За його словами, зокрема, ДП «Енергоринок» відмовляється підписувати контракт з «Укрінтеренерго» на закупівлю електроенергії для експорту через відсутність відповідної постанови НКРЕ. У свою чергу, НКРЕ відмовляється приймати таку постанову, оскільки вважає, що вона суперечитиме нещодавно прийнятим змінам до закону «Про електроенергетику», згідно з яким ціна електроенергії, що купується для експорту, має бути не нижчою за оптову ринкову ціну.

«Ринок не укладає контракт, посилаючись на відсутність постанови НКРЕ. НКРЕ, у свою чергу, вказує на зміни в законодавстві», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він підтвердив, що контракт «Укрінтеренерго» і «Біленерго» передбачає постачання електроенергії за ціною, яка об`єктивно нижча за ціну, що склалася на ОРЕ.

Співрозмовник агентства також додав, що на сьогодні ситуація з відновленням експорту впирається тільки в позицію українських відомств, оскільки цінова комісія при уряді Республіки Білорусь вже погодила контракт українських операторів.

«Нині проходить процес формального оформлення даного дозволу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на міністра палива й енергетики України Юрія ПРОДАНА, "Укрінтеренерго" і "Біленерго" наприкінці травня домовились про постачання 100 млн. кВт/год. електроенергії щомісячно, починаючи з 1 червня ц.р. Потужність експортних постачань до Білорусі планується на рівні 200 МВт на місяць.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2007 року Україна припинила експорт електроенергії до Білорусі. Водночас, українська і білоруська сторони продовжували переговори про можливе відновлення постачань електроенергії з України до Білорусі.