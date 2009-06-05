Турчинов пообіцяв швидке вирішення проблем шахтарів

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пообіцяв швидкий розгляд і вирішення проблем шахтарів, які пікетували Кабінет Міністрів, вимагаючи, щоб ДП «Вугілля України» відновило прийом вугілля у шахт, не підпорядкованих Мінвуглепрому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілок працівників вугільної промисловості, під час акції протесту відбулася зустріч голови Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктора ТУРМАНОВА з першим віце-прем`єр-міністром О.ТУРЧИНОВИМ, на якій обговорювали ситуацію, що склалася на вугледобувних підприємствах, у зв`язку з неможливістю реалізувати видобуте вугілля.

За підсумками переговорів О.ТУРЧИНОВ надіслав лист керівникам Мінвуглепрому Віктору ПОЛТАВЦЮ, Мінпаливенерго Юрієві ПРОДАНУ, Мінекономіки Богдану ДАНИЛИШИНУ та виконуючому обов`язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ.

У цьому листі О.ТУРЧИНОВ просить «у дводенний термін обробити передані на ім`я прем`єр-міністра України вимоги, визначитися щодо шляхів вирішення порушених питань, і про результати поінформувати представників підприємств, які беруть участь в акції протесту, і Кабінет Міністрів».

Також перший віце-прем`єр-міністр пообіцяв лідерові Укрвуглепрофспілки, що у вівторок, найпізніше - в середу (10 червня), обов`язково відбудеться зустріч делегації представників трудових колективів шахт «Жданівска», «Світанок» і шахтоуправління ім. Чапаєва з керівництвом Кабміну. На цій зустрічі, запевнив О.ТУРЧИНОВ, буде ухвалено конкретні рішення щодо виконання вимог шахтарів.

Після цієї заяви шахтарі, які вже чотири дні пікетували владні структури в Києві, вирішили припинити акцію протесту під Кабінетом Міністрів і повертатися додому. Водночас гірники наголосили, що якщо їхні вимоги не буде задоволено, вони знову, тільки вже більшим складом, приїдуть до Києва.

У ППВП зазначили, що тоді гірники «в жорсткіших формах акцій протесту відстоюватимуть свої робочі місця і достаток своїх сімей».

Як повідомляв УНІАН, з 2 червня ц.р. у Києві працівники орендних підприємств «Шахтоуправління імені Чапаєва», «Шахта «Жданівська» і «Шахта «Світанок» проводили акцію протесту, в якій брали участь близько тисячі гірників.

Рішення про пікетування владних структур було ухвалено на засіданні Президії Шахтарської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України 27 травня на підставі рішень профспілкових комітетів цих шахт. 2-3 червня тривала акція протесту біля будівлі Кабміну, 4 червня – біля Верховної Ради, 5 червня – знову біля Кабінету Міністрів України.

Гірники вимагали від уряду примусити ДП «Вугілля України» виконувати свої зобов`язання відповідно до укладених договорів і відновити прийом вугілля, видобутого шахтами, не підпорядкованими Мінвуглепрому, а також надати підприємствам додаткові квоти (не урізуючи квоти шахт галузевого міністерства) на відвантаження твердого палива в ДП «Вугілля України».

Зараз на складах цих підприємств є понад 60 тисяч тонн вугілля.