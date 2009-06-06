Помер викладач Інституту журналістики Олександр Мукомела
00:02, 06 червня 2009Суспільство
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На 68-му році життя
Вчора увечері помер багаторічний викладач Інституту журналістики Київського державного університету, кандидат філософських наук Олександр Гнатович Мукомела (1941 р.н.). Про це УНІАН повідомили колеги Олександра Гнатовича. За час роботи на факультеті і в Інституті журналістики він дав путівку в життя більш як 30 поколінням працівників друкованих ЗМІ, телебачення і радіо.
В останнє десятиліття О.Г.Мукомела також багато часу віддав відновленню пам’яті журналістів, репресованих за роки радянської влади.
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