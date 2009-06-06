Чутки про катастрофічний стан “Нафтогазу” залишаються чутками

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА заявляє, що чутки про катастрофічний стан компанії залишаються чутками.

Про це йдеться у повідомленні “Нафтогазу України”.

"Нафтогаз України" докладає всіх зусиль для виконання своїх зобов’язань. Ще раз зазначу, що чутки щодо катастрофічного стану компанії є лише чутками“, - цитуються у повідомленні слова О.ДУБИНИ.

Голова правління “Нафтогазу” зазначив, що світова економічна криза зруйнувала економіки країн, великих корпорацій та бюджети пересічних людей.

“НАК “Нафтогаз України” також має певні складнощі в своїй роботі. Але компанія робить все можливе для подолання перешкод та виконання своїх статутних завдань, відповідно до законодавства”, - зазначив О.ДУБИНА.

В повідомленні зазначається, що у травні Україна отримала від “Газпрому” 2,376 млрд. кубометрів газу, з них 1 млрд. для закачування у підземні сховища газу, на загальну суму в 646,8 млн. дол.

“Нафтогаз” здійснює всі необхідні зусилля для виконання своїх зобов’язань та платить “Газпрому” вчасно”, - наголосив О.ДУБИНА.

У повідомленні також зазначається, що на сьогодні в підземних сховищах газу України знаходиться більше 19 млрд. кубометрів газу, чого має вистачити для забезпечення транзиту газу до країн ЄС під час опалювального сезону.