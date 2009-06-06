Громадянство України отримали 224 особи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про прийняття до громадянства України 224 осіб, у тому числі 8 неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, до громадянства України прийняті представники 36 національностей.

Найбільше серед них росіян (26%), вірмен (19%), молдован (6%), азербайджанців (8%), грузинів (4%). Чверть цих людей мають вищу освіту, 19% - середню спеціальну, 52% - середню.

Зазначені громадяни прибули в Україну з 26 країн, серед яких з Вірменії - 17%, Російської Федерації - 15%, Узбекистану - 11%, Молдови та Азербайджану - по 10%, Грузії - 6%. Серед прийнятих до громадянства 10 осіб - біженці.

Протягом поточного року, згідно з рішеннями Президента, до громадянства України було прийнято 1790 осіб. Загалом за 5 місяців за рішеннями глави держави та органів внутрішніх справ громадянство отримало понад 12 тисяч осіб. Припинено громадянство 2557 осіб.

*** Законодавством України про громадянство визначено, що набуття громадянства України здійснюється іноземцями та особами без громадянства на підставі указів Президента та рішень органів внутрішніх справ відповідного рівня, керівників дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном. Припинення громадянства України здійснюється виключно на підставі указів глави держави.