Україні не слід звертати увагу на звинувачення з боку Росії

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна не повинна звертати увагу на звинувачення з боку Росії в неплатоспроможності.

Про це він сказав кореспондентові УНІАН в Санкт-Петербурзі, де бере участь в Економічному форумі.

«Навіщо нам нарікати на Росію? Якщо ми не платимо гроші – це дискредитація, якщо ми прострочили якийсь термін – це дискредитація, а якщо ми платимо гроші, то давайте не звертати увагу на це», - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що Україна повинна дуже прагматично ставитися до газового питання. На його думку, для цього треба прийняти цілий комплекс рішень. Зокрема, відзначив С.ТІГІПКО, необхідно підняти ціну на газ до «реального» рівня для всіх категорій споживачів, але передбачити з бюджету підтримку малозабезпечених громадян. Окрім цього, вважає С.ТІГІПКО, необхідно перевести енергогенеруючі станції на вугілля, «якого зараз у надлишку» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві було підписано угоду про постачання газу до України і його транзит до Європи в 2009-2019 роках. Підписанню документів передувала "газова криза", в результаті якої європейські споживачі майже три тижні не одержували паливо.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 22 травня на саміті РФ-ЄС в Хабаровську запропонував Євросоюзу для забезпечення енергобезпеки подумати про надання синдикованого кредиту Україні. Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що у Росії є сумніву в платоспроможності Києва за газ, який необхідно закачати до підземних сховищ. Це 19,5 мільярда кубометрів газу вартістю понад 4 мільярди доларів.

З січня 2009 року Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалась з «Газпромом» за поставлений газ, попри це, російський монополіст щоразу на початку місяця заявляє про нездатність України розплатиться і погрожує переходом на передоплату.

3 червня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що проблеми України з оплатою за газ можуть викликати зупинку транзиту газу до Європи вже в кінці червня.