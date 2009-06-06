Голова ТСК: гроші, крадені в киян, вкладаються по всьому світу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування протиправних рішень Київради та її виконавчого органу передала результати проведеного нею фінансового моніторингу Міжнародній організації по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).

Про це заявив голова ТСК Кирило КУЛИКОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

За його інформацією, розслідування виявило, що прибутки, отримані КМДА незаконним шляхом, інвестуються в нерухомість багатьох країн світу.

«Прибутки, отримані незаконним шляхом, інвестуються в нерухомість за кордоном. Зокрема, в об`єкти міст Торонто й Ванкувер, де в 2010 році пройдуть Олімпійські ігри. А також у нерухомість Франції та Швейцарії. Гроші розміщуються на рахунках на Кіпрі й у США. Матеріали звіту будуть офіційно передані в дипломатичні представництва цих країн і в міжнародну організацію FATF, яка бореться з відмиванням брудних грошей», - сказано в звіті слідчої комісії.

При цьому голова комісії заявив, що матеріали до FATF уже передано, а посольства зацікавлених країн отримають їх після голосування щодо доповіді в парламенті.

«До FATF фінансовий моніторинг ми вже передали. До посольств передамо після голосування у Верховній Раді», - повідомив К.КУЛИКОВ.

На його думку, подібний крок здатний вплинути на процес виведення незаконно отриманих доходів із України.

«У цивілізованих країнах украй негативно ставляться до відмивання брудних грошей. Я не думаю, що там зрадіють, дізнавшись, що в їхню економіку вкладаються гроші, вкрадені у киян», - заявив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада не затвердила звіт ТСК із розслідування зловживань столичної влади.

У звіті, зокрема, планувалося рекомендувати Кабміну провести термінове засідання у зв`язку з критичною ситуацією, що склалася в місті Києві; дати критичну оцінку діям голови КМДА із призначення заступників без узгодження з урядом.

Також ВР мала намір зобов`язати Рахункову палату, ГоловКРУ і ДПА України провести комплексні перевірки Київської міської державної адміністрації з питань дотримання бюджетного й податкового законодавства України в ході фінансово-господарської діяльності.