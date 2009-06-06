Міліція затримала одного із замовників вбивства Олексія Гончарова
Спочатку було три версії
Співробітники столичної міліції затримали одного із замовників вбивства захисника екосистеми заказника “Жуків острів” Олексія Гончарова.
Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.
За даними правоохоронців, на початку слідства існувало три версії - вбивство через борги, побутова сварка з рибалками, які неодноразово намагалися пройти до Дніпра через територію, яку самовільно захопив покійний, збудувавши на ній невеличкий будинок, а також вбивство могло статися через перешкоджання гідронамиву піску з русла Дніпра поблизу острова.
Разом з тим у ЦГЗ зазначили, що О.Гончаров неодноразово мав конфлікти з підприємцями, які незаконним шляхом видобували пісок і яких він неодноразово звинувачував у цьому через засоби масової інформації. За словами співрозмовника агентства, саме остання версія знайшла підтвердження в ході розслідування.
Наразі встановлено замовників вбивства О.Гончарова. Другий замовник переховується від міліції і найближчим часом буде оголошений в розшук.
Як зазначили в міліції, замовники інсценували, що причиною вбивства О.Гончарова став побутовий конфлікт з рибалками. Виконавці злочину ще не знайдені.
Водночас начальник столичного главку Віталій ЯРЕМА підписав розпорядження, яким зобов`язав відповідні служби та підрозділи припинити роботу земснарядів, які незаконно працюють на Дніпрі, видобуваючи пісок в межах адміністративних кордонів столиці.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району Києва О.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину.
Останні два роки життя О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на “Жуковому острові” декількома комерційними фірмами. Напередодні загибелі він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.
Громадські активісти та екологи пов’язують вбивство О.Гончарова виключно з його громадською діяльністю.