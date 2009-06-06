Міліція затримала одного із замовників вбивства Олексія Гончарова

Співробітники столичної міліції затримали одного із замовників вбивства захисника екосистеми заказника “Жуків острів” Олексія Гончарова.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

За даними правоохоронців, на початку слідства існувало три версії - вбивство через борги, побутова сварка з рибалками, які неодноразово намагалися пройти до Дніпра через територію, яку самовільно захопив покійний, збудувавши на ній невеличкий будинок, а також вбивство могло статися через перешкоджання гідронамиву піску з русла Дніпра поблизу острова.

Разом з тим у ЦГЗ зазначили, що О.Гончаров неодноразово мав конфлікти з підприємцями, які незаконним шляхом видобували пісок і яких він неодноразово звинувачував у цьому через засоби масової інформації. За словами співрозмовника агентства, саме остання версія знайшла підтвердження в ході розслідування.

Наразі встановлено замовників вбивства О.Гончарова. Другий замовник переховується від міліції і найближчим часом буде оголошений в розшук.

Як зазначили в міліції, замовники інсценували, що причиною вбивства О.Гончарова став побутовий конфлікт з рибалками. Виконавці злочину ще не знайдені.

Водночас начальник столичного главку Віталій ЯРЕМА підписав розпорядження, яким зобов`язав відповідні служби та підрозділи припинити роботу земснарядів, які незаконно працюють на Дніпрі, видобуваючи пісок в межах адміністративних кордонів столиці.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району Києва О.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину.

Останні два роки життя О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на “Жуковому острові” декількома комерційними фірмами. Напередодні загибелі він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.

Громадські активісти та екологи пов’язують вбивство О.Гончарова виключно з його громадською діяльністю.