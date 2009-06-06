На шахті у Кривому Розі загинув головний механік

Сьогодні о 03.20 у Кривому Розі на шахті імені С.Орджонікідзе ВАТ “Центральний залізорудний комбінат” загинув головний механік шахти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, на горизонті 635 метрів під час огляду гірничої виробки шківом дробилки гірник був затягнутий і смертельно травмований.

О 07.15 силами 15 бійців дислокованого у місті воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС за допомогою спеціального обладнання тіло загиблого гірника було підняте на поверхню копальні.