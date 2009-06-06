Тимошенко висловила співчуття у зв'язку із загибеллю дітей у Мексиці

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила телеграму співчуття Президентові Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОНУ у зв’язку із трагічною загибеллю дітей внаслідок пожежі у дитячому дошкільному закладі у місті Ермосільо.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

“З сумом та скорботою сприйняла звістку про трагічну загибель дітей у місті Ермосільо. Це несправедливо, коли гинуть діти. Таких трагедій не повинно бути, а діти мають радувати нас - дорослих. Як жінка, як мати, я висловлюю співчуття усім, хто втратив головну цінність та радість у своєму житті – дітей”, - йдеться у телеграмі.

Прем’єр-міністр України звернулася до Президента Мексики з проханням передати слова співчуття рідним та близьким загиблих.

Як повідомлялося, за останніми даними, в результаті сьогоднішньої пожежі в дитсадку в Мексиці загинула 31 дитина, 26 дітей госпіталізовано з опіками. Всього в дитячому садку під час пожежі перебували до 150 дітей.