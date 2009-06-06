Синоптики обіцяють 30-градусну спеку
13:22, 06 червня 2009Суспільство
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Погода на 7 червня
Завтра, 7 червня, денне повітря в Україні прогріється до 31° тепла.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на території країни переважно без опадів, лише в західних, північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, грози.
Температура вночі становитиме 11-16°, на півночі Лівобережжя подекуди 5-10° тепла; вдень 26-31°, на півдні та в центрі до 34°, у західних областях місцями 23-25°.
У Києві та Київській області вночі без опадів, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі по області 11-16°, вдень 26-31°; у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°.
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