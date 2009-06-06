Пам'ятник миротворцям не будувався за Януковича, не будується і нині

Кабінет міністрів України розпорядженням № 602-р від 3 червня 2009 року переніс на 2010-2011 роки строки фінансування спорудження в Києві пам’ятника громадянам, які загинули під час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в червні 2004 року за пропозицією Міністерства оборони ухвалив рішення про спорудження в Києві пам`ятника громадянам, які загинули під час виконання обов`язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу. Передбачалося, що спорудження пам’ятника фінансуватиметься протягом 2004-2005 років за рахунок видатків державного бюджету, передбачених для Міністерства оборони.