Затуліна госпіталізовано в Сімферополі

Депутат Державної думи Російської Федерації, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН, якому співробітники Держприкордонслужби України не дозволяли зійти з трапа літака в аеропорту Сімферополя, госпіталізований у лікарню.

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном прес-секретар фестивалю «Велике російське слово» Юрій ПЕРШИКОВ, К.ЗАТУЛІН «на даний момент госпіталізований у лікарню «Швидкої допомоги» в Центр діагностики».

«Тиск 240», - сказав Ю.ПЕРШИКОВ, додавши, що, мабуть, депутату стало зле через спеку. Ю.ПЕРШИКОВ також заявив, що К.ЗАТУЛІНУ «близько 40 хвилин не надавали медичну допомогу, консул вимагав лікаря, лікаря не давали».

За даними прес-служби Інституту країн СНД, К.ЗАТУЛІН заявив, що йому нічого не було сказано з приводу заборони в’їзду на територію України. Він також повідомив, що прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово» за дорученням керівництва РФ.

«Моя поїздка здійснювалася за дорученням голови Державної думи. Це офіційне відрядження, пов`язане з участю у фестивалі «Велике російське слово», - цитує К.ЗАТУЛІНА його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники, які сьогодні не дозволяли К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака, посилалися на заборону СБУ в`їжджати йому на територію України.

«У нього заборона на в`їзд в Україну, термін заборони ще не закінчився, тому поки що він не може зійти з трапа літака», - сказав представник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Довідка УНІАН. СБУ 25 липня 2008 року прийняла рішення про заборону на в`їзд на територію України К.ЗАТУЛІНУ за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.

К.ЗАТУЛІНУ було заборонено в`їжджати в Україну впродовж одного року.