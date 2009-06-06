Підпалювача лісів засуджено до страти

Мешканець Каліфорнії, визнаний винним в підпалах, що стали причиною загибелі в 2006 році п`ятьох пожежних, засуджений до страти, повідомляє Associated Press.

До вищої міри покарання Реймонда Лі Ойлера (Raymond Lee Oyler) у п`ятницю, 5 червня, засудив суд округу Ріверсайд у Каліфорнії.

У березні 2009 року Ойлер був визнаний винним у вбивстві п`ятьох пожежних, які загинули 2006 року при спробі врятувати людей з палаючої вантажівки. За даними слідства, колишній автомеханік Реймонд Лі Ойлер з червня до жовтня 2006 року вчинив більше 10 підпалів. Пожежі, влаштовані Ойлером, знищили 17,4 тисячі гектарів лісів, вогнем було пошкоджено більше 50 будинків, сотні мешканців мусили залишити свої будинки.

Реймонд Лі Ойлер був затриманий за підозрою в підпалах на початку листопада 2006 року. Свою провину він категорично не визнав. Адвокати палія намагалися добитися для нього покарання у вигляді довічного ув’язнення з правом помилування. Захист найближчим часом збирається оскаржити вирок.

Лента.ру