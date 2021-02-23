Як пояснили представники кондитерської, багато українських дівчат нібито дарують своїм чоловікам на 23 лютого подарунки.

У харківському закладі громадського харчування Fit kitchen провели рекламну кампанію до 23 лютого – так званого свята всіх "чоловіків" в Росії або дня захисника вітчизни. Зокрема, вони запропонували придбати торти з цифрою "23". У зв'язку з цим в мережі розгорівся скандал.

Повідомлення з хештегом #мужскойторт заклад опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"І не важливо, до чого і чому присвячена ця дата. Для дуже багатьох - це важливий день, день народження. І ми - готові зробити смачні торти на будь-який смак", - зазначили представники кафе.

Після цього, їм з претензією написав один з підписників. Однак йому відповіли, що багато дівчат в Україні відзначають 23 лютого.

"Знаю! Але це їм честі не додає", - зазначив користувач.

У закладі ж пояснили, що їхнє завдання – догодити клієнтам. І це вже нібито особиста справа кожного, що і коли святкувати.

"І законам України не завадило б слідувати. Що святкувати, а що ні», – у відповідь констатував чоловік.

Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому заявила, що не збирається вибачатися або щось міняти. Адже кожен має право святкувати в той день, коли йому заманеться.

"Якщо когось зачіпає ситуація, що 23 лютого дівчата вітають своїх чоловіків, попрошу їх тримати свою думку при собі. І тим більше не ображати людей - говорити, що честі це їм не додає тощо. Ви просто не маєте права так висловлюватися", - підкреслила вона.

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Власниця кондитерської додала, що вони – не політичний блок, не роблять якусь агітацію і не є спільнотою, яка когось на щось налаштовує.

"Якщо людина подзвонила і попросила торт на 23 лютого, нам – неважливо. Так само, як і у випадках з 24, 25, 26 лютого. У кожної людини є своя думка і своє життя. Тому кожен сам вирішує, як і коли йому вітати. Ніхто не має права лізти в особистий простір людини, і йому говорити, що слід робити, а що – не варто", – заявила жінка.

"Нам абсолютно не цікаво, що ви думаєте", – на завершення сказала власниця Fit kitchen.

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Автор: УНІАН