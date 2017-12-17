Побиття персоналом відвідувачів піцерії у Києві: керівництво закладу відмовилось коментувати інцидент (відео)

У Києві керівники піцерії та офіціанти побили молодих відвідувачів уже після закриття закладу. Жорстокі кадри відзняли випадкові свідки на Хрещатику, йдеться в сюжеті ТСН.

"Побили мене, побили мою дружину. Охорона закладу, по-моєму, взагалі не брала участі", - розповів потерпілий. Вранці заклад працював у звичайному режимі, в ньому ніщо не натякало на нічну бійку. Однак коментувати будь-що керівник відмовився. "Я з вами не розмовляю, і зі мною, будь ласка, ви також", - наголосив чоловік. Відмовилися від коментарів у в поліції, де досі вирішують, як кваліфікувати бійку.

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Влад та Юлія оговтуються досі та планують іти засвідчувати тілесні ушкодження. Вони кажуть, що в піцерії святкували успішне складання сесії, а коли ресторан зачинився, персонал запропонував їм лишитись. Алкоголь пили всі разом, а потім на керівницю щось найшло. "Ми вже зібралися, майже вийшли – вона вибігла, вчепилася дружині у волосся, почала трусити. Коли я почав розбороняти – накинулися решта офіціантів", - розповів побитий хлопець.

Молоде подружжя досі не може зрозуміти, що спровокувало персонал на бійку. "Вдарила ногою по обличчю, по голові. Ось так наступила, потім я вже не пам’ятаю. Просто дівчина на мені сиділа та била", - каже потерпіла.

Відео розправи лише за день набрало понад 50 тисяч переглядів. Репутація ресторану на Хрещатику під загрозою – користувачі інтернету закликають бойкотувати заклад.