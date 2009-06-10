Тимошенко: рік пройде без газових стресів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що 2009 рік пройде без газових стресів, і необхідні обсяги газу буде закачано в підземні сховища та оплачено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції в Києві.

«Я взяла у свої руки всю політику щодо природного газу в Україні. Ми витягли всю систему постачання газу з глибокої ями корупції, витягли з банкрутства, з колосального хаосу і грабежів. Буде закачано газ, за закачаний газ буде заплачено, і Україна перший рік проживе без будь-яких газових стресів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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