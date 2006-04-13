Після щеплення Манту знову захворіли діти

До Вінницької центральної районної лікарні та Вінницької обласної дитячої лікарні для обстеження госпіталізовано 35 дітей з с. Мізяківські Хутори Вінницького району, які скаржилися на погане самопочуття після проведення у школі туберкулінодіагностики (було вакциновано 93 школяра).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби - легкого ступеню тяжкості.

На території села, де проводилася вакцинація школярів туберкуліном, фахівцями обласного управління охорони здоров`я проводиться медичне розслідування.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в Вінницькій області.