Хлопець, якого побили двоє кавказців через зауваження, назвав імена та показав фото своїх кривдників

Хлопець, якого нещодавно побили двоє кавказців після того, як він їм зробив зауваження щодо їзди на авто по тротуару показав фото своїх кривдників на своїй сторінці у Facebook.

Також він розповів про деталі інциденту.

"Повертався ввечері додому і "осмілився" зробити ввічливе зауваженню водію, що сигналив мені на тротуарі. За що згодом потерпів від фізичної розправи і чудом не загинув під колесами того Мерседеса, який, до речі, можна було знайти за декілька годин", - написав він.

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Хлопець стверджує, що справа стоїть і слідство нічого не робить.

"Зате сторона тих людей, що вчинили замах на вбивство (а саме так з юридичної точки зору варто розцінювати те, що водій свідомо робив зигзаги на дорозі і намагався мене скинути з капота на швидкості більше 100 км/год), вже намагаються втекти від відповідальності, а саме почали фабрикувати справу проти мене. Боюсь, скоро з'являться фейкові свідки та вигадані події", - стверджує хлопець.

Своїх кривдників він знайшов в Фейсбуці та Інстаграмі.

"Їх імена Геворг Погосян та Левон Джанов. Знайомств та грошей у них вдосталь, щоб впливати на хід цієї справи, як їм заманеться. Тому не залишається іншого виходу, окрім як звернутись до людей", - додав постраждалий.

Як повідомляв УНІАН, у Києві двоє кавказців жорстоко побили пішохода за прохання не їхати по тротуару.